Tras el fallo que favoreció a la modelo, en el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer un fuerte documento que presentó Salazar.

En las últimas horas, dieron a conocer en "El Diario de Mariana" un fuerte documento que Luciana Salazar presentó en medio de la polémica con Martín Redrado. Esta carta fue dirigida expresamente al poder judicial antes del fallo a su favor.

"Me dirijo a Ustedes con la angustia y preocupación propias de una madre que, desde hace años, espera una respuesta de la Justicia para proteger los derechos de su hija. Desde que inicié este proceso, he sostenido con entereza cada instancia judicial confiando en que el tiempo, el derecho y la verdad iban a permitirnos encontrar una solución justa", comentó Luciana en el escrito.

Luego, agregó: "Pero hoy esa esperanza, en relación a la demora que tiene el proceso, empieza a desdibujarse, y es por eso que me atrevo a escribirles estas líneas". Además de esto, dejó en claro que "El expediente por alimentos, se encuentra paralizado. Hace más de un año que no avanza por una causa penal en la que ni siquiera hay una acusación final en mi contra, ya que la justicia ha dispuesto la falta de mérito de esa denuncia".

Video: el fuerte pedido de Luciana Salazar a la Justicia La durísima carta de Luciana Salazar en medio del escándalo con Martín Redrado

"Una causa penal, en la que la fiscalía ha dicho con toda claridad que no hay delito, que no hay reproche penal posible, que fue un acuerdo entre adultos, por lo que, a todas luces nos dio a entender, que esa circunstancia no puede transformarse en una persecución penal", comentó la modelo en la carta que dieron a conocer tras el fallo a favor de Luciana Salazar.