Luciana Salazar y su interminable guerra con Martín Redrado

La pelea entre Luciana Salazar y Redrado parece tener capítulos por mucho tiempo. Los abogados ya trabajan en estrategias opuestas.

Luciana Salazar desató un nuevo capítulo en su interminable enfrentamiento con Martín Redrado y la tensión crece. Lo que comenzó como una disputa privada se transformó en una guerra mediática y judicial que parece no tener final. Entre denuncias cruzadas, acusaciones legales y reclamos económicos, la pelea persiste.

Luciana Salazar y la denuncia Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM, Redrado denunció a Luciana Salazar y a su abogada Ana Rosenfeld por presunta extorsión y falso testimonio. Aunque el expediente no es reciente, se amplió con nuevas acusaciones que buscan darle más peso al reclamo del economista. La raíz de la disputa es la misma: la responsabilidad económica sobre Matilda, la hija de Luciana.

El choque de versiones vuelve a quedar en primer plano. Redrado sostiene que solo colaboró con el tratamiento de subrogación, mientras Luciana Salazar asegura que se trataba de un proyecto en común que incluía la crianza de la niña. Esta diferencia se convirtió en el punto más conflictivo, ya que define hasta dónde llega la obligación de cada uno.

En medio del debate apareció un supuesto documento que Redrado habría firmado, comprometiéndose a cubrir los gastos de Matilda. Sin embargo, desde su entorno remarcan que el papel no tiene validez jurídica porque no fue rubricado ante un abogado. Para Salazar, en cambio, es una prueba que confirma su postura y que podría inclinar la balanza.