Luciana Salazar impactó con un look de látex que recordó a Gatúbela

Luciana Salazar posó frente al espejo y mostró un estilismo impactante con aire de femme fatale. No te pierdas las fotos.

En su propia casa como escenario, Luciana Salazar se mostró desde el palier, frente al espejo, donde se fotografió con un look de gran impacto. El outfit que eligió se trató de un catsuit de látex negro, sin mangas y con escote cerrado; una prenda que abrazó el cuerpo y resaltó su silueta.

Por supuesto, la referencia fue inmediata para muchos de sus seguidores que asociaron la imagen con Gatúbela, el personaje de historieta que siempre se vinculó con la fuerza, la seducción y el misterio.

El total black, como recurso, no hizo más que potenciar esa estética de poder. La elección de Luciana resultó tan contundente que no necesitó de colores ni estampados para imponerse, puesto a que el brillo del látex y la silueta ajustada hablaron por sí solos.

Para complementar el look, agregó guantes largos del mismo material, que llegaban hasta debajo del codo, y un par de bucaneras altísimas con taco aguja y terminación en punta. El combo resultó en un estilismo cargado de teatralidad, pensado para la noche y con un aire de femme fatale que encajó perfecto en su persona.

El detalle de lujo apareció en los accesorios, con una minibag y un cinturón de Celine, ambos con herrajes dorados que rompieron el negro absoluto. En cuanto al beauty, Luciana apostó por un maquillaje fuerte con máscara de pestañas, delineado negro, rubor rosado en las mejillas y un labial mate en tono rosa.