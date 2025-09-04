La conductora de Carnaval Stream no tuvo piedad contra el presidente y contra Karina Milei por las supuestas coimas.

Javier Milei y su hermana Karina se encuentran en medio del foco de la polémica luego de las supuestas coimas que se realizaron en la Agencia de Discapacidad. Lo que verdaderamente revolucionó todo fueron los audios que salieron a la luz y que se los atribuyen a la hermana del mandatario.

En medio de todo esto, Viviana Canosa aprovechó el inicio de su programa en Carnaval Stream para destrozar al presidente y también a Karina Milei. La exconductora de El Trece lo hizo a través de una fuerte editorial donde no se guardó absolutamente nada.

"Le puse a esta editorial o a esta carta que le dedico al presidente y a su hermana... Le puse 'inhumanos vos y tu hermana'", comenzó diciendo. Luego, agregó que "Le puse así porque no pueden tener tanta crueldad, no pueden ser tan crueles".

Video: Viviana Canosa destrozó a Javier y Karina Milei Viviana Canosa destrozó sin filtro a Javier Milei y a su hermana en medio del escándalo

Canosa arremetió fuertemente y sostuvo que el Gobierno "le da premios a personas que bajan a mucha gente discapacitada de los expedientes, una verdadera locura digna de los garcas que nos gobiernan". La periodista celebró que la Cámara de Senadores rechazó el veto de Milei y contó que "estoy alegre por lo que acaba de pasar y a la vez enojada por todo lo que nos sucede".