En un mano a mano con Marcela Tauro, el conductor volvió a reflotar su relación con el padre de Morena Rial. Entre las frases, una curiosa confesión reflotó.

La historia de la televisión argentina tiene capítulos enteros escritos por la dupla que alguna vez conformaron Jorge Rial y Luis Ventura. Sin embargo, los años de hermandad quedaron atrás, dando paso a una frialdad mediática que parece irreversible.

Recientemente, un fragmento de una entrevista realizada por Marcela Tauro para el ciclo Infama volvió a poner el foco en los sentimientos reales que aún perduran debajo de tanto resentimiento, desatando revuelo por una frase sumamente particular que utilizó el actual presidente de APTRA para definir aquel histórico vínculo.

Al ser consultado sobre sus sentimientos actuales hacia el exconductor de Intrusos y oscilando entre el amor y la indiferencia, Ventura hizo una pausa para diferenciar al hombre del presente de su viejo compañero de ruta. En un tono reflexivo, el periodista aseguró que recuerda todo lo que vivieron con mucho cariño porque fue una etapa noble y de pura lealtad.

La confesión de Ventura Embed - La fuerte confesión de Luis Ventura sobre Jorge Rial que dejó boquiabiertos a todos: "Me enamoré de..." Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención en el mundo del espectáculo fue la llamativa forma en que describió la profundidad de esa relación, llegando a confesar abiertamente que se "enamoró de la amistad" que tenía con él.

Esta elección de palabras, que resulta cuanto menos inusual para referirse a un colega del medio, deja en evidencia el nivel de entrega emocional que Ventura había depositado en esa sociedad periodística. No se trataba simplemente de un éxito televisivo o de la conducción de una revista de chimentos, sino de un proyecto de vida compartido.