Federico Bal rompió el silencio y habló abiertamente sobre su relación con Evelyn Botto

El hijo de Carmen Baribieri se expresó en el programa de Yanina Latorre y fue contundente con sus declaraciones.

Evelyn Botto y Federico Bal son sin lugar a dudas el tema de conversación en los diferentes programas que cubren la farándula. Es que en los últimos días se dio a conocer que ambos habrían apostado al amor y la noticia tomó a todos por sorpresa.

Lo cierto es que, el hijo de Camen Barbieri decidió hablar nuevamente sobre esta historia que está comenzando y lo hizo en el programa de Yanina Latorre. Allí Federico dejó en claro que "somos personas libres, estamos solteros, nos conocemos hace muchos años y me siento bien cuando estoy con ella".

Luego, sostuvo que "esto no quita que mañana la puedan ver a ella con alguien y a mí con alguien, no es infidelidad". En otra parte de la charla, Bal confesó que hablan a diario con Evelyn y que "no tenemos nada que ocultar".

Video: Fede Bal rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Evelyn Botto

Respecto a los dichos de su expareja sobre que Evelyn lo buscaba desde antes a Federico, el hijo de Carmen fue contundente: "No tengo nada que decir, yo no hablo de mis exparejas". Sin embargo, también contó que "el vínculo de amistad entre hombre y mujer a veces me lo confundo".