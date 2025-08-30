Revelaron quién es el inesperado nuevo amor de Federico Bal: de quién se trata
En un programa de chimentos de canal América contaron los detalles del nuevo noviazgo de Fede Bal, tras un tiempo sin mostrarse públicamente con alguien.
El ámbito artístico local se ve sorprendido por el surgimiento de un vínculo afectivo entre dos figuras cuya conexión no era prevista por nadie. La conocida panelista Yanina Latorre fue la encargada de revelar la información en primicia, indicando que el controversial Federico Bal mantendría un noviazgo incipiente con la multifacética artista y conductora Evelyn Botto.
Por su parte, el actor, quien ha estado vinculado sentimentalmente a una extensa serie de romances que no prosperaron, parece haber decidido embarcarse en un nuevo proyecto amoroso. Del otro lado, Botto, quien atravesaba un prolongado período de soltería de casi una década, experimentaría una transición tan rápida como llamativa: de interpretar a la villana Úrsula en la reconocida puesta teatral de La Sirenita a codearse con el círculo íntimo de la familia Barbieri.
Los detalles del nuevo amor de Federico Bal
El insólito acontecimiento habría tenido su punto de partida en una salida pública el jueves último. El pasado jueves se vio a la pareja en el Teatro Lola Membrives durante la función de “Rocky, el musical”, protagonizada por Nicolás Vázquez que quedó en el centro de la polémica recientemente, por su separación de Gimena Accardi quien después confesó haberle sido infiel.
Fuentes cercanas al entorno de los artistas sugieren que este no sería el primer acercamiento entre ellos, aunque en oportunidades previas el asunto no habría traspasado la barrera de un encuentro casual. La última historia de amor de Bal incluye una relación formal con Sofía Aldrey, la cual se disolvió el año pasado, y más tarde fue objeto de rumores con la comediante Fátima Flórez, además de ser fotografiado en un momento íntimo con Bianca Iovenitti, una de las performers del espectáculo “Magnífica”.