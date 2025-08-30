Revelaron quién es el inesperado nuevo amor de Federico Bal: de quién se trata

En un programa de chimentos de canal América contaron los detalles del nuevo noviazgo de Fede Bal, tras un tiempo sin mostrarse públicamente con alguien.

El ámbito artístico local se ve sorprendido por el surgimiento de un vínculo afectivo entre dos figuras cuya conexión no era prevista por nadie. La conocida panelista Yanina Latorre fue la encargada de revelar la información en primicia, indicando que el controversial Federico Bal mantendría un noviazgo incipiente con la multifacética artista y conductora Evelyn Botto.

Por su parte, el actor, quien ha estado vinculado sentimentalmente a una extensa serie de romances que no prosperaron, parece haber decidido embarcarse en un nuevo proyecto amoroso. Del otro lado, Botto, quien atravesaba un prolongado período de soltería de casi una década, experimentaría una transición tan rápida como llamativa: de interpretar a la villana Úrsula en la reconocida puesta teatral de La Sirenita a codearse con el círculo íntimo de la familia Barbieri.

El insólito acontecimiento habría tenido su punto de partida en una salida pública el jueves último. El pasado jueves se vio a la pareja en el Teatro Lola Membrives durante la función de “Rocky, el musical”, protagonizada por Nicolás Vázquez que quedó en el centro de la polémica recientemente, por su separación de Gimena Accardi quien después confesó haberle sido infiel.

Evelyn-Botto.png Evelyn Botto, actual novia de Federico Bal, deslumbró con su personaje de Úrsula en el musical La Sirenita. Foto: Revista Gente