Yanina Latorre redobló sus dardos contra Mónica Farro y tras tratarla de "sucia" fue por más

Luego de que el miércoles estallara una picante trifulca entre algunas panelistas de LAM (América TV), las protagonistas del escándalo salieron al cruce. Mónica Farro no se quedó callada luego de que Yanina Latorre le hiciera un chiste de mal gusto diciéndole “Pelo sucio” y luego reírse de ello con Matilda Blanco, algo que el conductor advirtió y expuso al aire.

“Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”, disparó Yanina Latorre, con ironía siempre fiel a su estilo tajante. La reacción de Farro no se hizo esperar: “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”.

Por este motivo, Mónica Farro publicó un fuerte descargo expresando: "Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda. A ver solo en una mente oscura y enferma esta pensar 24 hs antes como reírte de mí en un programa de televisión. Dicho por Matilda que lo planeo en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes". Además agregó: "Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo, patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas, hay mucha gente que se suicida. Por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron", disparó la vedette.

Tras estas declaraciones, este viernes Yanina Latorre fue interceptada por sus colegas en LAM y allí arremetió con todo: “Esta chica evidentemente es ignorante”, tras esta expresión procedió a leer la definición de la palabra bullying. Para exponer su punto de vista reflexionó: “Está hablando de suicidio, ya si hablamos de suicidio por tener el pelo sucio me parece una locura, ahí ya le quita seriedad al tema”.