Juliana Awada mostró el vestido rojo perfecto para el verano: te lo mostramos

Descalza y fresca, Juliana Awada posó con el look más veraniego del año: un mini wrap dress de color rojo.

Con su elegancia natural y su minimalismo siempre certero, Juliana Awada volvió a destacarse con un look que resumía todo el espíritu del verano y que publicó por medio de sus historias en Instagram.

La protagonista absoluta fue su elección de un mini wrap dress rojo de lino, cruzado con nudo lateral y escote en “V”. El vestido llamado "Nudo" de su línea de ropa Awada, condensaba en su simpleza la fórmula de un estilo eterno con naturalidad, silueta favorecedora y un color que transmite energía.

Juliana se mostró descalza, con el pelo recogido de forma casual y anteojos negros, y posó con la soltura de quien no necesita nada más para brillar.

El rojo, tono central del look, resultó ser el hilo conductor de la imagen, viéndose llamativo pero sofisticado, perfecto para salir de los clásicos tonos neutros.