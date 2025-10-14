Juliana Awada y un look que inspiró a sus seguidoras desde Londres

Juliana Awada apostó por unos outfits clásicos con toques modernos y causó sensación. ¡Mirá las fotos y tomá inspiración!

Después de su paso por París, donde celebró el cumpleaños de su hija Antonia, Juliana Awada aterrizó en Londres. Desde sus redes compartió fotos de una escapada otoñal entre parques, cafeterías y la arquitectura clásica, mostrando que, incluso en la cotidianeidad, su elegancia seguía intacta.

La empresaria textil apostó por una estética relajada y atemporal. En una de las imágenes más comentadas, se la vio saliendo de la tradicional pastelería Marchesi 1824 con un look que condensaba la esencia del chic europeo, luciendo un suéter de lana gris claro, un jean recto azul con ruedo doblado y una campera negra también de denim.

Ese aire desenfadado se vio reforzado por sus accesorios, puesto a que Juliana llevó una bandolera trenzada en tono bordó (pieza de su propia marca) que le dio el toque de color justo, junto a unas gafas de sol clásicas que completaron el conjunto.

La cartera, perteneciente a su nueva colección primavera-verano 2026, ya está disponible en su web, y fue uno de los detalles más comentados por sus seguidoras.

En otra foto, compartió una caminata junto a su hija en medio de un parque tapizado de hojas. El look elegido fue otro acierto y constó de un blazer mostaza, polera beige, jean ancho blanco y zapatillas del mismo tono.