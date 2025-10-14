Cómo elegir bien un vino en el supermercado

Elegir un vino en el supermercado puede ser una tarea abrumadora. Las góndolas suelen ofrecer decenas de etiquetas, variedades y precios que generan dudas incluso entre los consumidores más habituales. Sin embargo, con algunos criterios básicos es posible tomar una buena decisión y llevarse una botella que acompañe bien la ocasión.

Esto no requiere ser un experto, pero sí observar algunos detalles clave. Mirar la etiqueta con atención, identificar la región, considerar el precio, chequear la cosecha y pensar en la ocasión son pasos simples que pueden transformar la compra en una experiencia mucho más acertada.

El diseño de la etiqueta suele atraer la atención, pero no siempre es sinónimo de calidad. Conviene detenerse en la información que ofrece: la variedad de uva, la región de origen y la bodega. Estos datos son claves para entender qué tipo de vino se está comprando.

Argentina cuenta con una gran diversidad de terroirs, desde Mendoza y San Juan hasta Patagonia y el Noroeste. Cada zona aporta características distintas. Por ejemplo, un Malbec de Luján de Cuyo suele ser más frutado y amable, mientras que uno del Valle de Uco tiende a la frescura y la elegancia. Conocer mínimamente las regiones ayuda a anticipar el estilo del vino.

Aunque no siempre es una regla exacta, el precio puede orientar. En los segmentos bajos predominan vinos jóvenes y sencillos, pensados para consumo cotidiano. A medida que se avanza en la franja de precios medios y altos, aparecen mayores cuidados en viñedo y elaboración, lo que suele traducirse en complejidad y estructura.

El año indica la cosecha y, en vinos jóvenes, conviene que no hayan pasado más de dos o tres años. En cambio, en vinos de guarda o con paso por barrica, se valoran añadas más antiguas porque aportan evolución y matices.

Muchos supermercados incluyen fichas técnicas o recomendaciones en sus góndolas. También existen aplicaciones móviles que permiten escanear la etiqueta y obtener comentarios de otros consumidores y críticos.

Y sumado a esto hay que prestar atención a la ocasión. No es lo mismo un vino para una cena especial que para una comida cotidiana. Tener claro el contexto ayuda a elegir mejor: un espumoso fresco puede ser ideal para un brindis, mientras que un tinto con cuerpo acompaña bien una carne asada.