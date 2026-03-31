Ni cerveza ni licor: esto pasa cuando eliges vino en moderación

El dato que pocos conocen sobre el vino y el riesgo cardiovascular. Cuántas copas de vino son seguras según la ciencia.

No todo es lo mismo. El vino genera un efecto distinto frente a otras bebidas alcohólicas. Un estudio con más de 340.000 adultos mostró diferencias claras en salud cardiovascular según el tipo y la cantidad. Con consumo moderado, el vino se asocia con menor riesgo, mientras la cerveza o el licor elevan ese peligro incluso en niveles bajos.

Vino y salud: qué dice la ciencia sobre el consumo moderado La investigación analizó datos del Biobanco del Reino Unido durante 13 años. Los resultados indican que quienes toman vino en niveles moderados presentan un 21% menos riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares frente a quienes no beben o lo hacen en forma ocasional.

vino corcho manos mujer copa Alf Ponce Mercado / MDZ En cambio, la cerveza, la sidra y los licores muestran otro panorama. Incluso en dosis bajas, se vinculan con un aumento del 9% en el riesgo de mortalidad cardiovascular. Esto marca una diferencia fuerte según el tipo de bebida elegida.

La cantidad también importa. Una copa estándar de vino de 148 ml contiene cerca de 14 gramos de alcohol puro. Esa medida se usa como referencia para evaluar el consumo semanal y diario en estudios de salud.

El consumo moderado se define con números claros. En hombres, va de 20 a 40 gramos diarios, es decir, entre una y tres copas. En mujeres, entre 10 y 20 gramos diarios, lo que equivale a una copa o poco más.