Esta serie de Netflix se ve en una sola sentada: escenas perturbadoras

Esta serie de Netflix es dirigida por Weronika Tofilska de Bebé Reno. Simplemente la amarás o la odiarás.

Una boda debería ser el momento más feliz de la vida. Pero en esta serie de Netflix, cada episodio es incómodo. "Algo terrible está por suceder" tiene 8 episodios cortos y una protagonista que cree saberlo todo sobre su futuro. Rachel está convencida de que Nicky Cunningham es su persona. El problema es lo que no sabe.

Una serie que se transforma en algo que no esperabas ver ¿Elegiste bien a tu pareja? Esa duda, aunque nadie la diga en voz alta, conecta con millones de espectadores desde el primer episodio. La serie solo necesita esa pregunta durante los ocho episodios.

netflix 2 Nicky Cunningham es un personaje difícil de clasificar. DiMarco, conocido por su trabajo en The White Lotus, entrega una actuación que mezcla torpeza social con señales que el espectador lee antes que Rachel.

Cada episodio dura entre 25 y 30 minutos. Cuando el espectador quiere parar, ya empezó el siguiente. El resultado es una serie completa vista en menos de cuatro horas.