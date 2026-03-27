Mendoza busca el trono: cómo votar por la provincia en el "Mundial del Vino"

El mundo del vino tiene su propia versión de la "locura de marzo". Wine Spectator , la revista más influyente del sector a nivel global, puso en marcha una nueva edición de The World Wine Bracket, un certamen por eliminación directa donde los lectores eligen a sus regiones vitivinícolas favoritas.

Tras superar las primeras rondas, Mendoza se ha posicionado con firmeza en la Elite 8 (cuartos de final), representando con orgullo al "Nuevo Mundo". Sin embargo, el desafío actual es máximo: la provincia compite directamente contra Napa Valley, el gigante de California y actual referente de la industria en Estados Unidos.

El torneo divide a los competidores en dos grandes hemisferios. En el lado del Nuevo Mundo, Mendoza ya dejó atrás a otros grandes exponentes y ahora se mide contra el peso pesado norteamericano. En la otra llave de este sector, Marlborough (Nueva Zelanda) se enfrenta a Stellenbosch (Sudáfrica).

Por el lado del Viejo Mundo, las potencias europeas no se quedan atrás, con cruces de alto voltaje como Borgoña vs. Champagne y Valle de Loira vs. Piamonte.

Mendoza, dentro de los destinos top a nivel mundial.

Según los últimos resultados de las stories oficiales de Wine Spectator, Mendoza se mantiene arriba con un 53% de los votos contra el 47% de Napa Valley. Es una ventaja ajustada pero esperanzadora, considerando que el público de la revista es mayoritariamente estadounidense.

Ganar este duelo no solo es una cuestión de orgullo local, sino una vidriera internacional invaluable para posicionar la marca Mendoza y el Malbec argentino en lo más alto del podio global.

¿Cómo votar?

Para apoyar a Mendoza y asegurar su pase a la semifinal, los usuarios deben ingresar a la cuenta de Instagram de @wine_spectator y votar en sus historias.

Entrá al perfil de Wine Spectator en Instagram.

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En la placa de "Mendoza vs. Napa Valley", seleccioná Mendoza.

Queda poco tiempo. Es el momento de demostrar que, cuando se trata de pasión y calidad vitivinícola, Mendoza no tiene rival.