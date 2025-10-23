Minimalismo chic: mirá el look de Luisana Lopilato que encantó a sus seguidores

Desde Nueva York, Luisana Lopilato se destacó con un look en blanco y negro que mostró su lado fashion más sofisticado.

esde una terraza con vista panorámica a los rascacielos neoyorquinos, Luisana Lopilato compartió en Instagram una serie de fotos con ese humor y naturalidad que pocas dominan. “Yo, deslumbrada por una vista que ni se ve. Ustedes, deslumbrando con ese outfit”, escribió con diversión, acompañando las imágenes.

En las fotos se la vio con un look de corset en tejido pied de poule blanco y negro, ajustado al cuerpo y con botones dorados al frente, una pieza estructurada y con escote corazón. Lo combinó con un pantalón sastrero negro de tiro alto y un abrigo oversized del mismo tono, que llevó sobre los hombros con un aire relajado.

El resultado fue un look monocromático que respiraba París, pero desde Manhattan. Luisana jugó con los contrastes de la estructura del corset contra la fluidez del abrigo, y el brillo del dorado sobre la sobriedad del negro.

Los accesorios fueron pocos, pero certeros, con un anillo de brillantes y aros colgantes con strass completaron el conjunto con ese toque de luz justo. En cuanto al maquillaje, apostó por una piel luminosa, mejillas suavemente sonrojadas y labios rojo intenso, mientras que al pelo lo llevó suelto, con ondas suaves y un leve efecto messy.