El look con el que Cristiano Ronaldo arrasó en Instagram

Cristiano Ronaldo sorprendió con un outfit relajado y minimalista que conquistó las redes. ¡Mirá las fotos!

No te pierdas el look urbano de Cristiano.

Cristiano Ronaldo sorprendió a sus más de 600 millones de seguidores al compartir en Instagram una imagen que rompía con su tradicional estilo formal. En lugar del clásico traje o las camisas entalladas, se mostró con un outfit mucho más urbano y relajado.

En la foto, el futbolista posó con una chaqueta liviana color arena con bordes negros y pantalón a tono. Completó el conjunto con gafas de sol oscuras y un bolso de Louis Vuitton, los cuales fueron los toques exactos para mantener su elegancia natural.

La publicación, por supuesto, se viralizó en minutos. Ronaldo, que siempre se caracterizó por una imagen estructurada, mostró un costado más terrenal, más conectado con las tendencias streetwear que dominan la moda masculina actual.

Su look callejero no renunció al lujo, sino que más bien lo tradujo en una versión más relajada, más cercana.