Silvina Escudero apostó a un look sensual: mirá lo que se puso

No te pierdas los detalles del outfit de Silvina Escudero que enamoró en TV. Un estilismo elegante con detalles de lentejuelas.

Silvina Escudero fue una de las protagonistas de la última emisión de La Noche de Mirtha. La modelo y bailarina se sentó a la mesa de Mirtha Legrand y su look terminó llevándose buena parte de los comentarios en redes sociales.

Silvina eligió un vestido largo que presentó un escote pronunciado y la espalda completamente descubierta, sostenida por dos tiras que partían del hombro izquierdo. En la parte inferior, tenía un tajo lateral desde el muslo derecho hasta los pies, lo que le dio un aire más osado.

El color también fue especial. Se trató de un lila que resaltó en pantalla y se realzó aún más con tiras de lentejuelas blancas y negras. Ese contraste le dio frescura y evitó que el look quedara en lo clásico.

En cuanto a los accesorios, la modelo optó por la sobriedad, y llevó un reloj discreto en la muñeca izquierda, sin sobrecargar el conjunto con joyas llamativas. El peinado acompañó esa decisión, puesto que Silvina lució una coleta alta que estilizó aún más su figura y dejó el foco en la espalda descubierta. Para el maquillaje eligió resaltar la mirada, con delineado y sombras marcadas, mientras que el resto del rostro permaneció en tonos neutros.