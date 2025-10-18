Tensa situación: una invitada al programa de Mario Pergolini causó polémica por un increíble motivo

La presencia de la conocida figura televisiva en el ciclo de El Trece generó un cortocircuito. Una exigencia de último momento alteró los planes de grabación.

La participación de una conocida figura del espectáculo en el espacio televisivo que comanda Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, no transcurrió en total calma. A pesar de que la emisión se concretó con normalidad, recientemente se hizo pública una circunstancia que habría provocado un gran fastidio durante el backstage. El traspié, que involucra a la invitada estelar, generó un clima de incomodidad y un considerable aplazamiento en los tiempos de filmación.

El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de sacar a la luz este entredicho en su ciclo radial Mitre Live. Según el relato del conductor, la principal causa del conflicto fue un aplazamiento en el cronograma que se habría originado por una determinación de la figura. Etchegoyen reveló la magnitud del retraso citando a personas que asistieron como público a la filmación: “Lo que me cuentan personas que habían ido a ver la grabación es que los citaron a todos a las 14:30 para empezar la grabación a las 15:15, y la misma arrancó pasada las 16 horas. Todos se preguntaban qué pasaba”, afirmó el comunicador. La paciencia del equipo técnico y de los asistentes se puso a prueba por la tardanza inusual.

El reclamo estético de la invitada a Otro día perdido Los detalles de la polémica que se generó por la invitada al ciclo de Mario Pergolini Los detalles de la polémica que se generó por la invitada al ciclo de Mario Pergolini. Video: Radio Mitre Ahondando en los pormenores del desajuste en el tiempo de grabación de Otro día perdido, el reportero de espectáculos especificó el motivo concreto del mismo. Aparentemente, la demora estuvo directamente vinculada a las demandas estéticas de la personalidad convocada. El malestar se intensificó cuando un miembro del equipo de producción explicó el dilema: “Un productor aseguró que la invitada había pedido cambiar de peinado varias veces porque no le gustaba cómo iba quedando para el aire”. Este requerimiento, lejos de ser menor, paralizó la puesta en marcha de las cámaras, desencadenando la frustración en el set, donde los tiempos suelen ser estrictos.

El análisis de la situación por parte de Etchegoyen fue contundente, ubicando el foco en la percepción que genera un desplante de esta naturaleza en un ámbito laboral de alta presión. Si bien reconoció que "Son cosas que pueden pasar, estás yendo a un programa importante y queres que la gente te vea bien, lo que pasa es que ya el clima en la previa estaba enrarecido porque es muy importante la figura que conduce este programa, entonces suena a que la invitada se siente más importante que el conductor", la reflexión subraya la sensibilidad del entorno, particularmente por el peso de quien encabeza el proyecto.