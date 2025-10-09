La confesión que Yanina Latorre le hizo a Mario Pergolini: "Un exnovio me metió los cuernos con..."

La reconocida panelista destapó el arcón de los recuerdos y contó cómo comenzó su relación con Diego Latorre, una decisión que su entorno criticó fuertemente.

En una reciente entrevista televisiva, una de las figuras más polémicas y reconocidas de la pantalla, hizo una confesión sobre los inicios de su relación amorosa con su famoso esposo. Yanina Latorre compartió detalles inéditos con el reconocido conductor Mario Pergolini en su ciclo Otro Día Perdido (El Trece), impactando a la audiencia al develar que su elección de pareja en aquel entonces no fue bien recibida por su entorno más cercano, a pesar de su sólida formación académica como historiadora y contadora pública.

La panelista de LAM (América TV) explicó: "Yo vengo de una familia tradicional, Belgrano, colegio de monjas, y me casé con un jugador de fútbol, lo que nadie esperaba en mi familia. En ese momento, jugador de fútbol no era lo esperable", admitió sin tapujos. Este vínculo con Diego Latorre generó una grieta en su círculo íntimo, dado el prejuicio social que existía en aquel momento hacia las parejas de los futbolistas, conocidos popularmente como botineras.

"Hoy la botinera, vos querés ser Antonela Roccuzzo, la mujer de Di María, son todas divinas, en ese momento estar con un jugador de fútbol era lo peor que te podía pasar en la vida, básicamente". Ella misma confesó su inicial escepticismo sobre su actual marido: "Cuando lo conocí me gustó, me pareció bueno, simpático, pero era jugador de fútbol, para mí el jugador de fútbol era un hijo de p* depredador mujeriego, que te usaba y te tiraba".

La historia sobre cómo Yanina Latorre conoció al futbolista Yanina Latorre le hizo una confesión a Mario Pergolini sobre sus inicios con su marido Yanina Latorre le hizo una confesión a Mario Pergolini sobre sus inicios con su marido. Video: Instagram @eltrecetv El puntapié inicial de esta conocida historia de amor fue tan inusual como cinematográfico. La primera vez que se cruzaron fue en un centro de estética, mientras ambos utilizaban la cama solar. "Yo lo conocí en un solárium, en una cama solar", reveló la panelista. Y la motivación detrás de ese encuentro casual fue aún más sorpresiva: una vendetta personal. "En realidad fue una venganza a un exnovio que me metió los cuernos con Beatriz Salomón", confesó, revelando el asombroso origen de su prolongado romance. Su esposo, sin embargo, se despegaba de la figura del deportista promedio: "Y lo conocí a Diego, porque Diego también es un tipo como medio outsider del fútbol, viene de un country, bien criado, qué sé yo".