Un reconocido humorista alentó a no temer ser peronista y Yanina Latorre lo fulminó: "Salgamos del clóset"

En un presente político candente, las opiniones de los famosos no faltan. En esta ocasión, el humorista y actor Dady Brieva estuvo en Norita Streaming con Rosario Nufrano y expuso sus palabras sobre la manifestación del pensamiento en los artistas y alentó a "no tener miedo de ser peronista".

El contexto se dio durante una charla en el espacio que tocaba a los últimos temas que rodean al gobierno oficialista. Lo que dijo, no solo hizo hablar a Yanina Latorre , quien lo fulminó de arriba a abajo, sino que muchos usuarios lo defenestraron con comentarios. A continuación, las palabras de Brieva .

Embed - Un reconocido humorista alentó a no temer ser peronista y Yanina Latorre lo fulminó: "No se hagan los bolud*s"

" Que triste y que miserable es la vida del artista que tiene que cuidarse para vender más entradas ", expresó el actor.

Continuó luego su declaración: "Justamente cuando el oyente del artista el goyete del artista es estar, no haciendo panfletario ni protesta, ni que la tortilla se de vuelta y que los pobres coman pan y los ricos coman mierda esas boludeces no, son ingenuas y quedaron de lado".

"El artista está para hacer preguntas, trabar, para poner el acento donde no se pone normalmente. Después los demás hagan lo que quieran, yo soy así", dijo Brieva.

"Saquémonos las caretas de una vez, salgamos del clóset y digamos lo que somos. No tengamos miedo de decir que somos peronistas. Y están ellos que no quieren justicia social, ellos quieren ir a Miami y nosotros que todos vayan a Miami", finalizó Dady.

La cancelación de Latorre

image Yanina Latorre en X. Créditos: X

Luego de las palabras del humorista, la conductora aprovechó el uso de las redes sociales y también se expresó:

"No pasa nada con ser peronista, no se hagan los boludos… el problema es sacar beneficio de ello como hacían los artistas k mientras estaba Cristina al poder. Besis para Brieva", escribió potente, Yanina.

Tras los dichos de Brieva y la opinión de Latorre, la gente habló: "Es igual a cuando los periodistas lloran maltrato. Se hacen los "pobrecitos" sabiendo que se les dice así porque mienten, desinforman y operan", "No tienen miedo, tienen vergüenza de decir que son peronistas o kirchneristas. Mírala a Feudale, cada vez que le decías que era kirchnerista se enloquecía y te decía que no", "No Dady...miedo no...vergüenza te tendría que dar, todos los dirigentes procesados tienen".