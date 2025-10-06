Yanina Latorre apuntó contra Malena Pichot por las declaraciones sobre la agresión a Roberto Funes Ugarte

La conductora de América no tuvo filtros a la hora de opinar sobre Malena y fue tajante respecto al tema.

Roberto Funes Ugarte pasó un mal momento durante la marcha que se desarrolló para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena, las víctimas del triple crimen. El periodista fue a cubrir para LN+ y fue agredido por un grupo de mujeres y auxiliado por familiares de las chicas que fueron brutalmente asesinadas.

El acto violento despertó miles de opiniones y una de ellas fue la de Malena Pichot, quien se burló del periodista: "Hay división de aguas. Yo estoy a favor, eh, de que lo empujen. No te digo que le peguen, que le peguen, no. De que simplemente lo vayan arriando hacia fuera de la marcha a una persona que no quiere nada de lo que se está pidiendo ahí".

Lo cierto es que Yanina Latorre, decidió opinar sobre los dichos de la conductora y no tuvo filtros: " Otra que se sumó y lo hizo mie** a Robertito es Malena Pichot. Después, si es al revés es un drama, la violencia no se justifica, ni de hombre a mujer ni de mujer a hombre".

Video: Yanina Latorre apuntó contra Malena Pichot Yanina Latorre apuntó contra Malena Pichot por burlarse de la agresión a Roberto Funes Ugarte

"Lo hizo mie** en la radio en el programa que ella tiene en streaming y dijo que estaba totalmente de acuerdo con las agresiones que sufrió Robertito", expresó en otra parte de su opinión. También, dio a entender que siendo comunicadora estaba incitando a la violencia.