El periodista dialogó con el programa Puro Show y fue letal a la hora de opinar sobre la gala que premió a las figuras de la televisión.

La televisión volvió a vestirse de gala para vivir una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2025. La transmisión estuvo en las manos de Telefe quienes realizaron un impresionante despliegue que abarcó no solo los móviles en vivo sino también el streaming del canal.

Las principales figuras se congregaron en el Hotel Hilton de Buenos Aires para ser los protagonistas de una noche muy especial. Como en cada entrega, las polémicas formaron parte del análisis post ceremonia y quien criticó fuertemente fue Roberto Funes Ugarte.

El periodista estaba ternado como "Mejor Cronista/Movilero" y finalmente quien se llevó la estatuilla fue Oliver Quiroz, joven cronista del programa A la Tarde (América). Robertito habló con Puro Show (El Trece) y no dudó en apuntar contra APTRA: "Embolado absolutamente, un mamarracho todo, un espanto".

Video: Roberto Funes Ugarte estalló contra APTRA Roberto Funes Ugarte estalló contra APTRA tras los Premios Martín Fierro

"La fiesta estuvo divina... Lo de Oliver está genial, pero se lo tenían que poner en Revelación. Estaba todo mezclado, era un espanto. Cecilia Insigna que se mete en la inundación donde hay, yo también... Hace 25 años que hacemos la calle", expresó Robertito.