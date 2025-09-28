Roberto Funes Ugarte publicó videos de la mujer trans que lo agredió en la marcha por el triple crimen en Florencio Varela

Este sábado, Roberto Funes Ugarte fue agredido en la marcha que recorrió desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en reclamo por el triple crimen en Florencio Varela, en el que fueron brutalmente asesinadas las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

En la masiva marcha , participaron además de distintas organizaciones feministas, familiares y amigos de las víctimas entre ellos, el abuelo de Morena y Brenda. Más allá de algún momento de tensión entre militantes y agentes policiales, llamó la atención la agresión que sufrió Funes Ugarte , quien tuvo que abandonar la cobertura de la movilización que estaba desarrollando en vivo para LN+.

A través de sus historias de Instagram, el periodista explicó: "Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”.

Luego, sobre lo que le sucedió durante su labor en la marcha por el triple crimen , Roberto Funes Ugarte agregó: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo. Lamentable que esto suceda en un momento donde no hay que perder el foco, en el que tres mujeres, tres niñas fueron asesinadas brutalmente. Vinimos solamente a cubrir la marcha para La Nación+, y otra vez la violencia se infiltró, y los violentos, los de siempre, arruinaron esta marcha que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario".

Las imágenes de los golpes que recibió Roberto Funes Ugarte en la marcha

La agresión que recibió Roberto Funes Ugarte en la marcha

Además, desde sus historias de Instagram el comunicador publicó imágenes de la agresión que sufrió en la marcha y escribió: "Esta mujer trans me agrede de esta manera y arruina una marcha pacifista en contra de la violencia... Todo está a la vista. Esta es mi denuncia. La familia de las víctimas me protegió en todo momento".

Roberto Funes Ugarte fue socorrido en la marcha por la hermana de una de las víctimas

Roberto Funes Ugarte habló tras la agresión que sufrió en la marcha

En tanto que luego Roberto Funes Ugarte sumó que la hermana de Brenda, una de las víctimas del triple crimen, lo ayudó y contuvo a las personas que lo agredieron en la marcha. "Me gritaron facho, y otra cantidad de cosas que no vale la pena repetir, pero rescato entre todo esto la actitud de la hermana de Brenda y la familia. Y también, no voy a dejar pasar esto, una mujer trans que parece que era la que llevaba la batuta, fue la que corrió a pegarme. Me tiró un manotazo, un arañazo. Yo soy un señor, yo no devuelvo los golpes porque no estoy acostumbrado. La violencia genera más violencia, lo mejor es irse callado, pero siempre digno", remarcó el periodista.