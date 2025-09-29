El notable rating de Roberto Funes Ugarte en el programa de Marley tras ser duramente agredido en la calle

La presencia del periodista en Por el mundo, el clásico programa de viajes que sale al aire por Telefe, potenció las mediciones a puro motor de un cómplice ida y vuelta con el conductor.

Roberto Funes Ugarte estuvo como invitado de la emisión del domingo de Por el mundo (Telefe), el clásico programa de viajes conducido por Marley, y la dupla consiguió un notable resultado en el rating, justo un día después de que el periodista atravesara una tensa situación al ser duramente agredido durante una marcha en reclamo de justicia por el triple femicidio en Florencio Varela.

Con un especial grabado en Corea del Sur, el mencionado ciclo que contó con la presencia de Funes Ugarte, logró un promedio de 8.6 puntos de rating, coronándose como lo más visto del día, tanto en la pantalla de Telefe, como en todos los canales de televisión abierta.

Entre los desafíos que le propuso Marley a Roberto Funes Ugarte, se destacó el momento en el que el comunicador mendocino fue convocado a enfrentar su fobia a las alturas bajo la premisa de caminar por una pasarela suspendida del Lotte World Tower en Seúl, a una altura de 541 metros. Sin embargo, para alivio del invitado, las condiciones climáticas de viento y lluvia determinaron la suspensión de la actividad.

Más allá de las buenas mediciones de Por el mundo, Telefe también consiguió qudarse con la segunda propuesta más elegida del domingo con el debut de la selección Argentina frente a Cuba en el Mundial Sub20, que promedió 8.1 puntos de rating, mientras que el análisis posterior del partido midió 7.8 y se ubicó como el tercer momento más visto del día en los canales de aire.