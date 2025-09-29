La película argentina que superaría a Homo Argentum en la taquilla del próximo fin de semana

En los últimos días, dos propuestas muy diferentes del cine nacional estuvieron cabeza a cabeza en la venta de entradas, y ambas lograron ubicarse en el top 10 de los títulos más elegidos en las salas.

Poco más de un mes y medio después de su estreno, Homo Argentum continúa entre las propuestas más vistas en las salas de cine de nuestro país, pero en el último fin de semana de septiembre otra película argentina estuvo a punto de superarla en la taquilla, si tenemos en cuenta estrictamente los números conseguidos por ambas entre el jueves y el domingo.

Estamos hablando de Belén, la película seleccionada para representar a la Argentina camino al Oscar en la categoría Mejor película internacional, y también elegida para aspirar al Goya en el apartado Mejor film iberoamericano. Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, esta historia basada en un caso real que tuvo gran repercusión en los medios creció en convocatoria a tal punto, que quedó cerca de los números que hizo Homo Argentum en la taquilla en estos últimos días.

El relato recrea el derrotero de una joven tucumana que llegó a un hospital de su provincia con fuertes dolores abdominales, y pasó más de dos años en prisión acusada injustamente de haber abortado a su bebé luego de que la policía hallara un feto en un sector del nosocomio. Una serie de negligencias procesales llevaron a la protagonista a ser condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, hasta que una abogada que en el film interpreta la propia directora, se encargó de la defensa de este caso que adquirió notoriedad nacional y se convirtió en uno de los antecedentes para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Homo Argentum, seguida de cerca en la taquilla del fin de semana por Belén Belén (trailer)

Entre el jueves y el domingo, Belén vendió 19.368 entradas, mejorando la performance de taquilla que había logrado la película de Dolores Fonzi durante los primeros días posteriores a su estreno. Además, el film que cosechó un par de premios en el Festival de San Sebastián, perdió en su segunda semana en cartelera cerca del 40% de las pantallas en las que se estaba proyectando, pero consiguió mejor promedio de espectadores por sala que Homo Argentum durante el mismo lapso, ya que el tanque estelarizado por Guillermo Francella fue visto por 24.053 personas en una mayor cantidad de cines y funciones.