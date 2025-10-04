Fondo de olla: el polémico plan de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para pagar su gran boda

La feliz pareja ya tiene fecha para su mega evento en un lugar exclusivo, pero un peculiar pedido a los futuros proveedores generó controversia.

La polémica por la estrategia de canje para el casamiento se desató en un programa de espectáculos de canal América.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo acaban de anunciar su compromiso y la fecha pautada es el próximo 6 de diciembre en un exclusivo lugar, la Estancia Bosque Alegre, un predio de 7 mil hectáreas conocido por ser el elegido para los enlaces de empresarios y figuras de alto poder adquisitivo. El anuncio desató la euforia de sus seguidores, pero lo que realmente acaparó la atención mediática fue un insólito detalle sobre la organización del evento.

La controversia se encendió cuando en SQP (América TV) se reveló una polémica estrategia de financiación para el lujoso evento. Yanina Latorre fue la encargada de leer reparar en los detalles de la solicitud que la pareja habría enviado a distintos proveedores y emprendedores. La propuesta consistiría en un "canje" total: los terceros cubrirían los gastos del casamiento a cambio de publicidad en redes sociales. La picante conductora leyó parte de la misiva: “Nos encontramos organizando un casamiento muy especial, íntimo y mágico… protagonizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo y nos encantaría contar con ustedes como parte fundamental de este momento único”.

El mensaje de colaboración detallaba que el intercambio de servicios se traduciría en “una estrategia de visibilidad de alto impacto, pensada para potenciar tanto la estética como el alcance de sus marcas”. Sin embargo, la promesa de visibilidad fue lo que generó un intenso debate entre Yanina y sus panelistas. La presentadora criticó el alcance de la propuesta de la pareja, detallando lo que ofrecían a cambio: “Acá está, el contenido incluye, un carrusel con fotos del casamiento mencionando y etiquetando a todos los que fueron parte del evento”.

Los detalles de la peculiar estrategia que Nicolás Cabré y su futura esposa planean para pagar su boda La estrategia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para financiar su casamiento El plan de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para financiar su casamiento. Video: YouTube SQP (América TV)

El punto de fricción se centró en la efectividad real de esta publicidad. La conductora fue muy dura con la estrategia de los futuros esposos, cuestionando si la mención genérica sería suficiente compensación para los emprendedores que cubran los gastos. “O sea, le piden canje a la de la torta… hacen un carrusel y abajo ponen los ochenta arrobas que nadie lee, que nadie se entera y no te pagan el canje”, disparó Latorre. Además, para contrastar, explicó su propia experiencia: “Yo tuve veinte mil canjes en mis cumpleaños, pero qué hacés, le dedicas dos o tres historias a cada marca, se lo pagás”.