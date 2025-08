Nicolás Cabré rompió el silencio y habló sobre la mudanza de Rufina a Turquía

Luego, agregó: "Esta decisión fue de ella. Nosotros le ponemos las opciones y la decisión es libre de toda culpa. Yo le tengo que sacar el peso, no es que va a ver un poco más a mamá que a papá". Nicolás Cabré también remarcó que la decisión que tomó Rufina no es fácil y es por eso que tanto él como la China le sacaron el peso de encima y la liberaron para que esté totalmente tranquila.

Respecto a la nueva vida que tendrá la pequeña en Estambul, el director teatral fue contundente: "Yo admiro que tenga el coraje de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva. Todo esto es una aventura y me da alegría. Triste me pondría que no tuviera opciones". En otra parte de la charla, remarcó que "Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas. Estoy muy tranquilo, si sintiera que no está bien, nada de esto pasaría".