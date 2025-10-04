Preocupación por la salud mental de Morena Rial en la cárcel tras una drástica medida que tomó

Mientras la influencer continúa detenida en el penal de Magdalena, una noticia de último momento encendió las alarmas, Morena Rial habría iniciado una supuesta huelga de hambre . La drástica decisión se basaría, según las primeras versiones, en los supuestos problemas psicológicos que la aquejan. Ayer por la tarde, su abogado, Martín Leiro, compartió un escrito de puño y letra de su defendida en donde consideraba demostrar sus expectativas por “estar mejor”.

Sin embargo, la acción de no ingerir alimentos ni tomar agua, reportada por el periodista Diego Moranzoni en el programa Polémica en el bar (América TV) donde deslizó que la influencer decidió empezar una suerte de huelga de hambre, mencionando: "No está comiendo y a penas toma agua”, puso en alerta a su entorno.

El abogado Martín Leiro había revelado previamente las duras condiciones de reclusión, señalando que la joven se encuentra en un sector apartado, el mal nombrado buzón, con “cama de hormigón” y un “colchón ignífugo”. Si bien el letrado le llevó comida, y la unidad le proveyó elementos básicos, su estado de ánimo no mejora. El mejor amigo y también abogado de Morena, Alejandro Cipolla, había anticipado su estado al asegurar que “le dieron un colchón, frazadas, no quiso comer y está sumamente triste”, reflejando la profundidad de su desazón desde su traslado a la unidad.

Cipolla fue quien mejor graficó el cuadro psicológico de su defendida, explicando las posibles causas de su actual crisis y de su detención por incumplimiento de requisitos judiciales. El letrado enfatizó en que el desánimo de la joven “es generalizado, extraña todo”. El problema, según su entorno, no es reciente. Leiro indicó que la joven “tiene una personalidad autodestructiva, en septiembre empezó con el problema psiquiátrico” y que, finalmente, “esto llevó al desmadre de que no se presentara” a cumplir con las obligaciones impuestas por la Justicia.

A pesar de los esfuerzos de sus letrados por mejorar sus condiciones, su estado emocional parece imponerse. Su actual abogado le llevó comida en su última visita y ya se había confirmado que había recibido atención del gabinete psicológico del penal. No obstante, la información sobre la supuesta huelga de hambre indicaría que las medidas de contención no están logrando revertir la profunda tristeza y el desánimo que la rodean desde que ingresó a la unidad penitenciaria, un ámbito completamente diferente al de la comisaría donde estuvo alojada inicialmente.

Martín Leiro habló con Sergio Lapegüe y brindo precisiones sobre los primeros días de Morena Rial en el presidio

La palabra del abogado de Morena Rial en Lape Club Social informativo La palabra del abogado de Morena Rial en Lape Club Social informativo. Video: América TV

La decisión de no comer, vinculada directamente a sus presuntos problemas de salud mental, genera una nueva capa de complejidad en su ya difícil situación judicial. Sus abogados deberán ahora lidiar no solo con el proceso de excarcelación, sino también con las complicaciones médicas derivadas de una “huelga de hambre” en un contexto de aislamiento. El futuro inmediato de la influencer pende de un hilo, sujeto tanto a las decisiones de la Justicia como a su propia voluntad para preservar su salud.