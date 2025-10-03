Morena Rial publicó una desoladora carta desde el penal de Magdalena: "Es la primera vez que..."

Su letrado dio detalles del lugar donde se encuentra la famosa detenida y asegura que está aislada, pero una comunicación la conmovió hasta las lágrimas.

Morena Rial continúa detenida y la información sobre sus condiciones en el penal de Magdalena se hicieron públicas recientemente. Dos días después de su traslado, su abogado, Martín Leiro, dio detalles sobre el lugar donde se encuentra: un sector apartado, que el letrado describe como un "monoambiente" de tránsito con "cama de hormigón" y un colchón "ignífugo" reglamentario. En medio de este aislamiento, la mediática decidió comunicarse a través de un escrito titulado "Yo, More Rial, comunico", donde sentenció: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.

Desde la unidad penitenciaria, la hija de Jorge Rial abordó un tema sensible que había generado especulaciones: su hijo Mateo. En el mismo texto, desmintió categóricamente que quisiera verlo en la cárcel. “Desmiento que quiero que Mateo -su hijo- me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, escribió la influencer, manifestando su intención de resolver la situación judicial lo antes posible para estar mejor. Leiro, por su parte, le llevó “ropa, algo para comer” y compartió con ella cuatro horas, confirmando que la celda cuenta con ventana, frazadas y un baño.

El abogado Leiro relató este viernes en DDM (América TV), que Morena se encontraba en un estado de shock emocional al momento de su arribo, pero un hecho la afectó profundamente: la comunicación con su padre. “Cuando llegué, estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá. Él la llamó y se puso a disposición”, reveló. También explicó que la joven no tiene acceso a un celular y se comunicó a través del conmutador facilitado por el penal. En esa conversación, la mediática le dijo a su abogado: “Es la primera vez que hablo con papá” desde su ingreso a la unidad penitenciaria, marcando un quiebre emocional en su detención.

La situación de Morena Rial en el penal More Rial compartió una angustiosa carta desde la cárcel. Video: DDM (América TV)

El letrado sostuvo que este período de reclusión es totalmente diferente a lo que la hija del periodista había vivido previamente. “Para mí, nunca sintió lo que era estar presa porque no lo había vivido en primera persona y ahora sí. Lo que es que la trasladen y demás”, comparó. Recordó que, en la comisaría anterior, el ambiente “era un ámbito más abierto, con televisión, lugar para recibir visitas, un baño más digno y lo que quería de sus pertenencias y comida”. Este nuevo escenario de aislamiento y condiciones más rigurosas de detención le habrían generado una perspectiva inédita sobre su situación ante la Justicia.