Qué negocios mantiene Morena Rial mientras cumple prisión
Morena Rial sigue generando ingresos desde prisión gracias a sus redes sociales y acuerdos publicitarios que se mantienen activos.
Morena Rial está detenida en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, acusada de robo agravado. Sin embargo, su actividad comercial no se detuvo. Desde prisión, sigue generando ingresos gracias a su presencia en redes sociales y a los contratos publicitarios que mantiene activos.
Su cuenta de Instagram, que supera el millón de seguidores, continúa publicando contenido promocional. Las publicaciones incluyen promociones de casinos online, pai umbandas, productosy servicios digitales que buscan visibilidad.
Morena Rial: redes activas, contratos vigentes y polémica rentable
Este tipo de acuerdos le permite seguir facturando, incluso desde prisión. Algunos contratos fueron renegociados tras su detención, adaptándose a su nueva situación. La polémica en torno a su caso, lejos de perjudicarla comercialmente, aumentó el tráfico en sus redes y atrajo a marcas interesadas en capitalizar su exposición mediática. Aunque esto no fue bien recibido por todos dado el contexto.
Además de los ingresos por publicidad, Morena mantiene colaboraciones con emprendedores que le pagan por menciones o historias destacadas. Su nombre sigue generando interés, y su equipo aprovecha cada tendencia para mantenerla vigente.
Mientras espera definiciones judiciales, Morena Rial demuestra que su perfil público sigue activo y rentable, incluso tras las rejas.