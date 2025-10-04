Qué negocios mantiene Morena Rial mientras cumple prisión

Morena Rial está detenida en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, acusada de robo agravado. Sin embargo, su actividad comercial no se detuvo. Desde prisión , sigue generando ingresos gracias a su presencia en redes sociales y a los contratos publicitarios que mantiene activos.

Su cuenta de Instagram, que supera el millón de seguidores, continúa publicando contenido promocional. Las publicaciones incluyen promociones de casinos online, pai umbandas, productosy servicios digitales que buscan visibilidad.

Desde prisión, mantiene acuerdos comerciales y presencia digital que le permiten seguir facturando. Foto: Archivo

Este tipo de acuerdos le permite seguir facturando , incluso desde prisión . Algunos contratos fueron renegociados tras su detención, adaptándose a su nueva situación. La polémica en torno a su caso, lejos de perjudicarla comercialmente, aumentó el tráfico en sus redes y atrajo a marcas interesadas en capitalizar su exposición mediática. Aunque esto no fue bien recibido por todos dado el contexto.

Morena Rial sigue promocionando casinos online en sus redes sociales, donde la siguen más de un millón de personas. Foto: Instagram

Además de los ingresos por publicidad, Morena mantiene colaboraciones con emprendedores que le pagan por menciones o historias destacadas. Su nombre sigue generando interés, y su equipo aprovecha cada tendencia para mantenerla vigente.

Mientras espera definiciones judiciales, Morena Rial demuestra que su perfil público sigue activo y rentable, incluso tras las rejas.