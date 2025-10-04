El demoledor llamado que Jorge Rial le hizo a su hija Morena tras la escandalosa detención de la mediática

Tras el escándalo por volver a la cárcel, el comunicador y la mediática retomaron el diálogo con una llamada que causó un profundo dolor en la influencer.

La mediática Morena Rial, actualmente detenida en el penal de Magdalena bajo imputación por robo en un domicilio, luego de haber obtenido el beneficio de la excarcelación volvió a ser aprehendida. Este viernes se conoció que protagonizó una escena de alto voltaje emocional que forzó un acercamiento con su padre, el periodista Jorge Rial, a pesar del público distanciamiento que los ha separado en el último tiempo. La escandalosa detención de la influencer, acusada de formar parte de una banda de delincuentes, ha generado una crisis familiar que llevó a ambos a buscar una vía de comunicación urgente.

El encargado de revelar los detalles más íntimos de esta angustiosa conversación telefónica desde la cárcel fue Martín Leiro, abogado de la influencer. En declaraciones al ciclo DDM (América TV), Leiro describió el momento exacto en que se produjo la comunicación: “Cuando llegué (al penal de Magdalena) estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”. El letrado subrayó de inmediato la predisposición del periodista para establecer el contacto, un gesto que conmovió profundamente a Morena.

Según el abogado, el gesto de Jorge Rial fue significativo en medio de la tormenta legal que atraviesa su hija. “Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”, enfatizó. Leiro detalló que no fue una comunicación sencilla de concretar, ya que Rial tuvo que esforzarse para establecer el contacto con la unidad penitenciaria: “Jorge le puso mucha voluntad para llamarla porque llamó al conmutador. Como cualquiera”, sostuvo el defensor.

Los detalles del llamado de Jorge Rial a su hija Morena Dieron a conocer los detalles de la conversación de Jorge Rial con su hija Morena Dieron a conocer qué le dijo Jorge Rial a su hija Morena en el llamado telefónico tras su nueva detención. Video: DDM (América TV)

El llanto reflejado en la conversación es un claro indicio del estado emocional de la mediática, quien ya había hablado con su padre por última vez el lunes 29 de septiembre, el mismo día en que fue arrestada nuevamente por incumplir las pautas impuestas por la Justicia tras su excarcelación. Horas antes de la llamada clave, su amigo y también abogado defensor, Alejandro Cipolla, ya había adelantado la desesperación de Morena en diálogo con PrimiciasYa.