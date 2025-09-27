La China Suárez publicó un polémico video exponiendo a su hija Rufina sobre el hate que recibe la actriz

La novia de Mauro Icardi no dudó en compartir un video junto a la hija que tiene en común con Nicolás Cabré, causando un revuelo por el tema que hablaron allí.

La China Suárez y su hija, Rufina Cabré, se han convertido nuevamente en el centro de un debate público tras la difusión de un material audiovisual. En esta ocasión, el contenido captura un diálogo íntimo entre ambas, donde la madre aborda junto a la niña la cuestión de cómo enfrentar la hostilidad en redes sociales.

La conversación, espontánea y sincera, fue iniciada por la joven. “Rufi me pidió si el video anterior que subí, lo podíamos subir a stories y le dije ‘pero, ¿por qué?”. Acto seguido, la artista miró a su costado y le preguntó a su hija: “¿Y qué me dijiste?”.

La réplica de la pequeña hija de Nicolás Cabré y la novia de Mauro Icardi reveló una preocupación conmovedora. "Para que no te hagan burla", contestó la preadolescente. Frente a esta declaración, Suárez optó por una pausa antes de ofrecer su perspectiva, transmitiendo a la niña una postura de resiliencia frente a la crítica. “Pero, mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla, si a mí no me importa, yo me cago de risa”, afirmó con determinación.

El video que compartió la China Suárez y causó revuelo en redes La China Suárez expuso a su hija Rufina tras el hate que recibe la actriz en redes La China Suárez expuso a su hija Rufina tras el hate que recibe la actriz en redes. Video: TikTok María Eugenia Suárez

La actriz profundizó en su explicación, trazando un recorrido histórico por las adversidades que ha enfrentado a lo largo de su carrera. “Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles, porque estaba más gorda, más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal. Así fue siempre mi vida y me va cada vez mejor. Vos tenés que estar contenta porque a mí no me afecta. Vos sabés quién soy", continuó.