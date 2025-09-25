La conductora de América no se guardó nada y apuntó fuertemente contra la actriz.

Eugenia China Suárez y Yanina Latorre volvieron a enfrentarse nuevamente a través de las redes sociales. Es que la actriz acusa a la conductora de "Sálvese Quien Pueda" de filtrar información personal sobre ella en sus diferentes publicaciones.

El enojo tiene que ver con una historia de Instagram que compartió Yanina donde se observa el vehículo de la China y el frente de su nueva casa: "En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito. Te seguís cagand* en tres menores de edad después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos".

La panelista de LAM aprovechó el martes en la noche y le respondió durante el programa de Ángel de Brito, pero fue por más y la liquidó en "SQP" sin filtro alguno: "Ella ayer, mientras me puteaba a mí por decir que se estaba mudando, subió una foto del jardín con una mega pileta".

Video: la fuerte respuesta de Yanina Latorre a la China Suárez Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez y sigue la guerra

"Siempre la culpable de todo soy yo en su vida", comentó enojada con la actriz luego del posteo que realizó contra ella. Más temprano le dedicó fuertes historias la conductora, donde arremetió fuertemente: "Lo que me diferencia de vos es que yo nunca hubiera expuesto al padre de mis hijos como vos hiciste".