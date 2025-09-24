La panelista de LAM no tuvo filtros a la hora de responderle a la pareja de Mauro Icardi y fue letal.

Eugenia China Suárez y Yanina Latorre volvieron a enfrentarse nuevamente luego de que un posteo de la conductora de "Sálvese Quien Pueda" la hiciera estallar de furia. Es que en la imagen que subió la panelista se podía observar la patente de su vehículo y el frente de la lujosa casa a la que se habría mudado tras volver al país.

""A todo esto arrancó la mudanza de la nipona (China Suárez) a San Jorge", comenzó expresando Yanina Latorre en sus redes sociales. Pero esto no fue todo, ya que luego sostuvo que "se apersonó con su auto en la casa que había señado".

Inmediatamente, la actriz le sacó captura de pantalla a la historia de Instagram y la fulminó: "En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito. Te seguís cagand* en tres menores de edad después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos".

Video: Yanina Latorre estalló contra la China Suárez Yanina Latorre destrozó a la China Suárez tras el furioso posteo de la actriz: "Sos una..."

Yanina aprovechó el aire de LAM para responderle duramente a Eugenia y no se guardó nada: "Yo sí lloro por mis hijos, peor vos que los haces ir y venir a Estambul, pobres chicos. Le sacrificas el centro de vida, el padre anda llorando por los rincones, lo trataste de todos... Yo esas cosas no hago, yo China, con mis actos a mis hijos no los expuse nunca".