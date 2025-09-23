Yanina Latorre rompió el silencio y se refirió al picante momento con Mónica Farro: "Se paró y dije..."

La conductora de América decidó hablar en su programa de radio sobre el cruce que tuvo con su compañera.

El miércoles 17 de septiembre se vivió un tenso momento en LAM cuando Yanina Latorre y Matilda Blanco dirigieron fuertes comentarios sobre Mónica Farro. Fue la conductora de "Sálvese Quien Pueda" quien expresó un fuerte comentario al aire que no le gustó para nada a su compañera.

Lo cierto es que la discusión siguió y el lunes 22 por la noche, Mónica Farro realizó un fuerte descargo: "La verdad que me hablen del pelo, que me hablen de si está limpio o sucio, me importa tres pepinos, pero las burlas, la humillación y el dañar a una persona y su reputación, eso es bullying de acá a la China... Sé que no estoy en un programa educativo, pero me parece que tampoco está bueno difundir un mensaje que no está bueno".

Yanina ante estas declaraciones, le expresó que en ningún momento le fue intención de ella burlarse del pelo de su compañera, pero lo que pasó después dejó a todos atónitos. Es que Farro se levantó de su lugar y fue directo a donde estaba Latorre causando preocupación, ya que pensaban que iba a agredirla, pero todo terminó en un abrazo.

Video: Yanina Latorre se refirió al tenso momento con Mónica Farro en LAM Yanina Latorre rompió el silencio y se refirió al cruce con Mónica Farro: "Se paró y dije..."

Por supuesto que la conductora de "Sálvese Quien Pueda" habló sobre este episodio en su programa de radio y fue contundente: "Entiendo que puede ser un mal chiste, que me pasé, pero no fue ni agresión, ni humillación, ni bullying". La panelista dejó en claro que tiene un humor que no puede caer bien y, posteriormente a esto, habló sobre el tenso momento.