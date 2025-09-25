Peter Lanzani evitó hablar de la China Suárez y dijo toda la verdad sobre su relación con Lali Espósito

En las últimas semanas, Peter Lanzani se ha vuelto a ver en las cercanías de las cámaras de los diferentes medios de comunicación de Argentina. Debido a su apretada agenda, el actor suele mantenerse fuera del país, pero esto cambió en los últimos meses y Mario Pergolini no quiso dejar pasar la oportunidad y aprovechó para invitarlo a su ciclo Otro día perdido .

Actualmente, el ex Casi Ángeles ha sumado increíbles y exitosas producciones que lo han llevado nuevamente al estrellato en su carrera. Una de estas obras fue Argentina 1985, donde encarnó el papel de Luis Moreno Ocampo y supo sacarle el jugo por completo a todo su talento.

Sin embargo, ninguno de sus grandes éxitos como 4x4, Un gallo para Esculapio, El reino, Maradona sueño bendito, obtuvieron tantos números como Casi Ángeles . La tira más exitosa de Cris Morena se transmitió desde 2007 hasta 2010 con un total de 579 capítulos y, a lo largo de sus 4 temporadas, mantuvo al frente a un elenco increíble formado por Lali Espósito, China Suárez, Nicolás Riera, Gastón Dalmau y el mismo Lanzani.

Cómo se lleva Peter Lanzani con los ex Casi Ángeles

En su paso por Otro día perdido, Mario Pergolini le consultó por el grupo de amigos que armó al participar de una de las telenovelas más recordadas por los jóvenes argentinos, sin antes hacer un repaso por la influencia increíble que tuvo en varios puntos lejanos del planeta. "Para aquellos que no lo vieron nunca, dejenme mostrarles lo que pasaba cuando este caballero con sus amigos iban a Israel, por ejemplo", expresó Pergolini y le siguieron imágenes del grupo junto a fanáticos enloquecidos por tomarse una foto con ellos.

"Era un delirio, era un delirio", comentó Lanzani luego de ver las imágenes y asegurar que en lugares como Israel la telenovela se transmitía al mismo tiempo que en Argentina y con subtítulos para mantener la esencia de la misma. Para terminar el tema, el conductor del programa consultó: "¿Ese cuarteto se ve cada tanto o no?".

Sin pensarlo dos veces, Peter Lanzani aseguró que suele ver seguido a Lali Espósito y Cande Vetrano; por otro lado, mantiene una buena relación con Riera y Dalmau aunque no los ve seguido. Para terminar aseguró que mantiene una relación más estrecha con Agustín Sierra y tiene "la mejor" cuando se cruza con Rochi Igarzabal; sin embargo, pasó por alto la idea de nombrar a una de sus compañeras más cercanas durante la tira y que actualmente es una de las figuras más polémicas: la China Suárez.

¿Qué pasa con Lali y Peter Lanzani?

Por otro lado, no faltó la consulta de cómo se lleva actualmente con Lali Espósito porque "los fans siguen armando edits de que siguen enamorados", tal como anunció Layla Roth. "Nosotros nos llevamos bien, compartimos un montón de cosas juntos, tenemos cosas en común y hace poco la vine a ver", fue la fundamentación del actor para asegurar que tienen una excelente relación pero nada más allá de eso.