La China Suárez mostró lencería y la compararon con Wanda Nara: su look

La China Suárez regresó a Buenos Aires con un look urbano y lujoso que generó discusión por un detalle en particular. ¡Mirá!

El regreso de Eugenia a Buenos Aires estuvo acompañado de un look con sello italiano.

Eugenia “La China ” Suárez volvió a instalarse en Buenos Aires y, como suele suceder cada vez que reaparece en redes sociales, lo hizo con un look que generó conversación. La actriz compartió un estilismo con un detalle que muchos usuarios no dejaron pasar, junto a la inevitable comparación con Wanda Nara.

La imagen mostraba a la China en un living, abrazando a uno de sus gatos. Allí lucía un crop top verde oliva de mangas largas, con textura rayada y corte holgado, que dejaba los hombros descubiertos. Lo combinó con un jean celeste oversized, de tiro bajo y con caída relajada. Sin embargo, lo que captó la atención fue el elástico negro de su lencería Dolce & Gabbana que quedaba a la vista, con el logo de la firma italiana en contraste blanco.

En otra selfie, la China dejó ver su apuesta beauty. Eligió llevar el pelo lacio, con raya al medio, sujetado con hebillas negras y blancas en los mechones delanteros. El detalle reforzó el parecido con la estética que Wanda venía mostrando últimamente. El maquillaje, en cambio, respondió al sello habitual de Eugenia, con las cejas laminadas, un delineado cat eye marcado, máscara de pestañas intensa, rubor y contorno en las mejillas, y un labial nude.

El posteo, acompañado únicamente de un emoji de bandera argentina y un corazón rojo, reflejó tanto su regreso al país como su manera de comunicar, minimalista en palabras, maximalista en estilo.

La China Suárez mostró lencería de Dolce & Gabbana.