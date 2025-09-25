El motivo por el que Flor de la V apuntó contra la China Suárez en su programa

Flor de la V cuestionó a la China Suárez por no asistir al homenaje a Natalia Antolín y dejó una frase que generó polémica en redes.

La China Suárez no fue al homenaje de Natalia Antolín y Flor de la V no se lo dejó pasar. Foto: Instagram/ @sangrejaponesa.

Flor de la V sorprendió al criticar públicamente a la China Suárez en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), luego de que la actriz no asistiera al homenaje que la Legislatura porteña le hizo a la diseñadora Natalia Antolín, reconocida como Ciudadana Ilustre.

“¿Cómo no va a estar? Obvio”, lanzó Flor en vivo, visiblemente molesta. Evelyn Von Brocke sugirió que la presencia de Eli Sulichin, actual pareja de Benjamín Vicuña, ex de la China, podría haber influido en su decisión. Pero Flor fue tajante: “Siendo la China Suárez, que no le importa nada, hubiera ido”.

Florencia de la V “Siendo la China, hubiera ido”: la frase de Flor de la V que sorprendió en vivo. Foto: Instagram @flordelave

Una ausencia que llamó la atención La China Suárez siempre se mostró cercana a Natalia Antolín, no solo como amiga sino también como comadre: fue elegida como madrina de uno de sus hijos. Ese gesto habla de una relación íntima y afectiva que va más allá del vínculo profesional. Por eso, su ausencia en un evento tan significativo generó sorpresa. Flor de la V lo remarcó en su programa: “Hay una relación personal que con otras famosas no la tiene”, y dejó en claro que esperaba otro tipo de gesto por parte de la actriz.