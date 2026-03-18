Flor de la V y su hija mostraron cómo vestir con estilo para un día relax

No te pierdas todos los detalles de los looks del dúo fashion de Flor de la V e Isabella que conquistó las redes.

Flor de la V e Isabella Goycochea pasaron el domingo juntas y, como ya es costumbre, la moda fue el hilo conductor de la complicidad que tienen. Madre e hija se mostraron naturales, relajadas y con una conexión que se notaba tanto en la actitud como en la ropa que eligieron.

Con 14 años, Isabella sigue definiendo su estilo y esta vez apostó por un look bien urbano. Usó un jean oversize gastado, color beige, con esos bolsillos grandes que le dieron un aire utilitario. Lo combinó con una musculosa blanca simple, borcegos negros y unas gafas redondas que terminaron de cerrar el look mientras que el pelo, con sus rulos naturales sueltos, le puso el toque de frescura justo.

Flor, por su lado, eligió algo diferente pero que combinaba perfecto con la onda del día. Se puso un vestido celeste de cuerpo entero, con mangas tres cuartos abuchonadas y una cintura alta marcada con frunces debajo del busto, un detalle que le dio forma sin apretar.

El color le resaltaba el bronceado y el largo relajado acompañaba el plan sin perder elegancia. Para terminar, llevó unas sandalias nude de taco medio y un bolso marrón estilo country, que le pusieron ese toque natural y descontracturado.