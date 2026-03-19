Antes de En el barro, Lorena Vega pasó por El Marginal y pocos lo recuerdan

Tanto El Marginal, como En el barro, producciones de Sebastián Ortega, hoy están disponibles en Netflix.

Sebastián Ortega es el creador de El marginal, una serie de drama carcelario que se estrenó en 2016 por la TV Pública y fue un rotundo éxito. La ficción fue producida por Underground y, tras su buena recepción, contó con el apoyo de Netflix, lo que permitió su distribución internacional. Tiene cinco temporadas y un spin off, En el barro.

La historia de El Marginal sigue a un expolicía que ingresa de manera encubierta a una prisión para investigar un secuestro, en un contexto marcado por la violencia y las tensiones dentro del sistema penitenciario.

El elenco estuvo formado por grandes actores como Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Gerardo Romano, entre otros talentos. También, hubo algunos secundarios que contribuyeron a contar la historia pero que, quizás, pasaron por alto.

Embed - El Marginal - Tráiler En Español Lorena Vega participó en El Marginal y En el barro Tal es el caso de la actriz Lorena Vega, quien tuvo una pequeña participación en la primera temporada de El Marginal que nadie recuerda. Ella, que después se puso en la piel de una de las protagonistas de En el barro, interpretó a la viuda de Rogelio Rico, un guardia cárcel asesinado.

lorena vega Lorena Vega en El Marginal Captura de pantalla Como su personaje no tuvo gran impacto, pudo reinventarse e interpretar a otro totalmente distinto en el spin off que se estrenó el año pasado en Netflix. En esta nueva entrega, ella le dio vida a La Zurda, clave en la historia. Es una de las reclusas que maneja todo un sector del penal de La Quebrada. Es una mujer fuerte y temida dentro de la cárcel y que tiene un marido afuera, Lalo, que la ayuda a manejar "el negocio".