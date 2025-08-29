Cuál es el exagerado costo de la tarjeta para el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El mundo del espectáculo se prepara para un evento que ya ha sido bautizado como "la boda del año". El próximo 5 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el "sí" en una exclusiva estancia colonial de Córdoba. Los detalles del lujoso encuentro han salido a la luz, revelando una noche de ensueño con un precio que ha sorprendido a todos.

El actor y la bailarina darán el gran paso el 5 de diciembre en una de las estancias más exclusivas del Valle de Punilla, cerca de Carlos Paz, en la zona de San Antonio y San Clemente. Se trata de un lugar que, según el periodista cordobés que reveló la noticia, "mantiene todo el casco histórico y es el más exclusivo que hay allá en Córdoba", un detalle que promete una experiencia única para los invitados.

El lugar, inmerso en la naturaleza, tiene un salón de fiestas con capacidad para recibir hasta 400 invitados. Sin embargo, no todos tendrán el privilegio de quedarse a dormir. Según se reveló, solo 28 personas podrán hospedarse en el lugar, lo que convierte la estadía en un privilegio reservado para el círculo más íntimo de la pareja, un gesto que resalta la exclusividad del casamiento .

A pesar de la magnitud de la celebración y el estatus de sus protagonistas, uno de los datos que más llamó la atención fue el costo de la tarjeta para asistir a la fiesta. Según el periodista que habló en Puro Show, el precio por persona ronda los 100 dólares, lo que equivale a unos 130 mil pesos al cambio actual. Un valor que, para muchos, es sorprendentemente accesible, considerando la categoría del evento.

Además, el precio de la tarjeta incluye barra libre durante toda la noche, un detalle que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales. A pesar de los pocos detalles que se conocen, el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya se perfila como uno de los más comentados del año.