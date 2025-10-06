La llamada de último momento de Javier Milei a Yuyito González que incluyó una fuerte petición: "Te necesito"
El presidente se contactó con la conductora y expareja. Según Marcela Tauro, le pidió su presencia para un evento especial.
Javier Milei se prepara para su gran presentación en el Movistar Arena, allí presentará su libro "La Construcción del Milagro" y esta convocatoria incluiría un show con diversos clásicos del rock. Hace tan solo unas horas, el presidente posteó en sus redes sociales la previa del evento.
Pero, la noticia no quedó allí. Y es que el máximo mandatario habría solicitado la presencia de una persona que estuvo en su vida de manera romántica. Se trata de Yuyito González, quien fue su pareja por casi un año. La primicia fue dada por Marcela Tauro en Intrusos y sorprendió a los presentes en la mesa de América TV.
El desesperado pedido de Milei a González
"Si no tienen nada que hacer vayan al Movistar", expresó irónica Tauro. Luego de lo expresado, prosiguió a comentar la decisión de Javier en medio de las polémicas que atraviesan su gobierno.
"Agarró el teléfono y la llamo: 'Hola, Amalia estás ahí... te necesito', Milei llamó a Yuyito González", lo cual estalló en la sorpresa de los presentes y remontó a épocas no muy antiguas, en donde se recordó la postura de González ante la separación.
"Venían hablando y hoy la invitó a la presentación. Va como invitada especial", dijo Tauro. Inmediatamente, Rodrigo Lussich puso en cuestionamiento si la rubia había sido la primera opción del presidente, ya que abrieron la posibilidad de también invitar a Fátima Flórez, algo que no fue confirmado.
"¿Por qué en este momento la invita?", dijo Marcela, lo que la mesa concluyó con que la conductora de Ciudad Magazine podría seguir "enganchada" al mandatario.