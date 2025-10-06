El presidente se contactó con la conductora y expareja. Según Marcela Tauro, le pidió su presencia para un evento especial.

El Presidente de la Nación se contactó con su expareja. Créditos: Archivo MDZ

Javier Milei se prepara para su gran presentación en el Movistar Arena, allí presentará su libro "La Construcción del Milagro" y esta convocatoria incluiría un show con diversos clásicos del rock. Hace tan solo unas horas, el presidente posteó en sus redes sociales la previa del evento.

Pero, la noticia no quedó allí. Y es que el máximo mandatario habría solicitado la presencia de una persona que estuvo en su vida de manera romántica. Se trata de Yuyito González, quien fue su pareja por casi un año. La primicia fue dada por Marcela Tauro en Intrusos y sorprendió a los presentes en la mesa de América TV.

La llamada de último momento de Javier Milei a Yuyito González que incluyó una fuerte petición: "Te necesito"

"Si no tienen nada que hacer vayan al Movistar", expresó irónica Tauro. Luego de lo expresado, prosiguió a comentar la decisión de Javier en medio de las polémicas que atraviesan su gobierno.

"Agarró el teléfono y la llamo: 'Hola, Amalia estás ahí... te necesito', Milei llamó a Yuyito González", lo cual estalló en la sorpresa de los presentes y remontó a épocas no muy antiguas, en donde se recordó la postura de González ante la separación.