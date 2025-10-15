Mario Pergolini busca liderar el rating de El Trece con una icónica actriz como invitada

El conductor busca seguir por el buen camino en términos de audiencia para afianzar el formato.

El periodista estará muy bien acompañado en su programa. Foto: captura de video/ El Trece.

Mario Pergolini le encontró la vuelta a Otro Día Perdido y luego de un arranque flojo, pudo consolidarse en la pantalla de El Trece con un aceptable rating que lo repite noche tras noche. En las últimas horas, se conoció quién será la icónica invitada de este miércoles, en el cual el conductor buscará seguir el camino positivo.

Se trata nada más ni nada menos que de Griselda Siciliani, actriz de larga trayectoria en el ambiente artístico de nuestro país y flamente pareja de Luciano Castro. La artista, si bien no da muchas entrevistas, estará presente en un mano a mano que promete ser un éxito.

El día lunes 13 de octubre Mario Pergolini y la producción jugaron fuerte y quien se sentó en el sillón del programa fue nada más ni nada menos que Antonio Laje. Mientras que el día martes 14 estuvo presente Federico Bal, quien sorprendió al conductor con fuertes confesiones.

Mario Pergolini busca liderar el rating con una gran invitada Captura de pantalla 2025-10-15 175841 Recordemos que el ciclo de El Trece compite directamente con MasterChef Celebrity. El día martes, el programa de Pergolini tocó los 4.6 puntos, mientras que Telefe marcó 14.7 puntos con el reality de cocina que comanda Wanda Nara.