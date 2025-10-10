Mario Pergolini logró un notable rating con Marianela Núñez, la bailarina que sorprendió al conductor con una particular propuesta

La prestigiosa artista argentina que es figura absoluta del Royal Ballet, compartió una distendida charla con el conductor de Otro día perdido.

Este jueves, Mario Pergolini tuvo como invitada en Otro día perdido (El Trece) a la talentosa bailarina argentina Marianela Núñez. La artista reveló detalles de su carrerra profesional que desarrolló en Inglaterra desde los 14 años, y sorprendió al conductor con una particular propuesta.

A nivel de mediciones, la presencia de Núñez en el programa de Pergolini promedió 5.2 puntos de rating, con lo que el astro de la televisión se posicionó como el segundo ciclo más visto del jueves en El Trece, detrás de Buenas noches familia, que midió 6.1.

"Hace 28 años que vivo allá, me fui sola, mi familia quedó acá y crucé el charco a seguir mis sueños", comenzó Marianela Núñez sobre su decisión de instalarse en Inglaterra. Luego, la bailarina detalló que en esa oportunidad, siendo una adolescente, audicionó para el Royal Ballet. "Me ofrecieron el contrato, pero como era menor de edad, no podía trabajar en Europa, entonces me dijeron de pasar un año por la escuela, y cuando cumplí los 16 entré a la compañía", agregó.

Mario Pergolini se lució en el rating con Marianela Núñez como invitada Mario Pergolini brilló en el rating con Marianela Núñez Además, la artista reveló que su vivencia en el internado de la escuela junto a bailarinas de distintas latitudes, fue una gran experiencia. En tanto que poco tiempo después, al ingresar a la compañía, se mudó a vivir sola exactamente a los 16 años.

Sobre esa etapa, la invitada le confesó a Mario Pergolini que tuvo que "madurar de golpe". "Tenía que abrir una cuenta de banco, alquilar casa, que no es fácil. No hablaba nada de inglés, cero... Lloré un montón", se sinceró sobre aquel momento hacia 1997 en que se comunicaba con sus padres a través de teléfono público y luego con una máquina de fax. "Me costó un montón. Yo vengo de una familia bastante grande, y de repente no tenerlos cerca fue difícil", remarcó Marianela Núñez.