Mario Pergolini logró un notable rating con Marianela Núñez, la bailarina que sorprendió al conductor con una particular propuesta
La prestigiosa artista argentina que es figura absoluta del Royal Ballet, compartió una distendida charla con el conductor de Otro día perdido.
Este jueves, Mario Pergolini tuvo como invitada en Otro día perdido (El Trece) a la talentosa bailarina argentina Marianela Núñez. La artista reveló detalles de su carrerra profesional que desarrolló en Inglaterra desde los 14 años, y sorprendió al conductor con una particular propuesta.
A nivel de mediciones, la presencia de Núñez en el programa de Pergolini promedió 5.2 puntos de rating, con lo que el astro de la televisión se posicionó como el segundo ciclo más visto del jueves en El Trece, detrás de Buenas noches familia, que midió 6.1.
"Hace 28 años que vivo allá, me fui sola, mi familia quedó acá y crucé el charco a seguir mis sueños", comenzó Marianela Núñez sobre su decisión de instalarse en Inglaterra. Luego, la bailarina detalló que en esa oportunidad, siendo una adolescente, audicionó para el Royal Ballet. "Me ofrecieron el contrato, pero como era menor de edad, no podía trabajar en Europa, entonces me dijeron de pasar un año por la escuela, y cuando cumplí los 16 entré a la compañía", agregó.
Mario Pergolini se lució en el rating con Marianela Núñez como invitada
Además, la artista reveló que su vivencia en el internado de la escuela junto a bailarinas de distintas latitudes, fue una gran experiencia. En tanto que poco tiempo después, al ingresar a la compañía, se mudó a vivir sola exactamente a los 16 años.
Sobre esa etapa, la invitada le confesó a Mario Pergolini que tuvo que "madurar de golpe". "Tenía que abrir una cuenta de banco, alquilar casa, que no es fácil. No hablaba nada de inglés, cero... Lloré un montón", se sinceró sobre aquel momento hacia 1997 en que se comunicaba con sus padres a través de teléfono público y luego con una máquina de fax. "Me costó un montón. Yo vengo de una familia bastante grande, y de repente no tenerlos cerca fue difícil", remarcó Marianela Núñez.
En otro segmento de la entrevista, cuando Pergolini destacó que la estrella del Royal Ballet ha sido condecorada por el rey Carlos III, el público aplaudió con tal entusiasmo que la bailarina hizo un saludo de pie a manera de reverencia. Entonces, cuando el conductor la tomó de la mano destacó sobre la plasticidad de la bailarina: "La agarrás y flota". A lo que Núñez retrucó: "Después me hacés una levantada si querés Mario".
Marianela Núñez sorprendió a Mario Pergolini con una inusual propuesta
Sorprendido por la propuesta, Mario Pergolini deslizó como humorada: "Cambiaron las cosas ¡cómo están las mujeres". Para luego aclarar: "Yo no, temo a matarte. Imagino llamando a la gente del Royal Ballet diciendo 'miren pasó algo increíble, un señor la soltó'".
En términos de repercusión, es importante destacar que con una virtuosa invitada como Marianela Núñez, Pergolini logró una mejor marca que con su anterior figura convocada, Yanina Latorre, cuya visita a Otro día perdido promedió este miércoles 4.6 puntos de rating.