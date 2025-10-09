Mario Pergolini consiguió con Yanina Latorre como invitada un rating correcto, pero no brillante

Este miércoles, Mario Pergolini tuvo como invitada a Yanina Latorre en el programa Otro día perdido (El Trece). Si bien el rating acompañó con una medición correcta, el conductor viene de lograr recientemente números más brillantes con otros convocados menos estruendosos que la líder de Sálvese quien pueda (América).

A nivel de promedio, el ciclo de Pergolini consiguió en su emisión con Latorre 4.6 puntos de rating , ubicándose como la tercera propuesta más vista en El Trece durante la jornada del miércoles, detrás de Buenas noches familia y Telenoche, que conquistaron 5.8 y 4.9.

Además, Mario Pergolini perdió en su franja horaria ante Pasapalabra (Telefe), aunque no por una diferencia considerable, ya que durante el lapso en que compitieron de manera directa el envío liderado por Iván de Pineda hizo 6.1 puntos de rating , mientras Otro día perdido en ese segmento logró 5.2.

En el mano a mano con Yanina Latorre que se extendió durante media hora, la conductora de SQP y panelista de LAM (América), desplegó su habitual histrionismo, aunque en un principio le reconoció a Mario Pergolini que la puso nerviosa la invitación al programa del prime que triunfa en El Trece.

Entre otras cosas, Latorre contó que conoció a su esposo en un solarium, y que se decidió a conquistarlo como venganza contra un exnovio que le "metió los cuernos con Beatriz Salomón". En tanto que al hablar sobre su presente profesional, aclaró que su recorrido en los medios le llegó sin buscarlo. "Yo no decidí trabajar de esto, esto me buscó. Yo no quería ser famosa, pero no es que reniego de esto... A mí se me fue dando, y creo que por eso estoy contenta, lo disfruto y va llegando bien. Yo no me desespero por nada", remarcó la invitada ante la atenta mirada de Pergolini .

Al repasar su trayectoria, Yanina Latorre recordó el inicio de su labor radial con Cristina Pérez, para luego desembarcar en el equipo de Jorge Lanata en Radio Mitre. Mientras que sobre lo que se dice de ella, la conductora aclaró: "Tengo una fama que me temen, pero en el fondo no soy mala. Yo digo verdades que molestan". Además, en un momento de la entrevista acorraló a Mario Pergolini al cuestionarle de manera punzante: "Vos un poco subestimabas el chisme".

Respecto a sus vínculos en su universo laboral, Yanina Latorre contó que no es amiga de sus compañeros de trabajo, aunque sí reconoció que tiene una amistad con Ángel de Brito, con quien entre otras cosas comparten suculentos secretos de famosos que no han revelado al aire.

En términos de mediciones, si bien los 4.6 puntos de rating que hizo Mario Pergolini con Yanina Latorre como invitada fue una marca correcta, el conductor conquistó mejores números con figuras menos estridentes como Mercedes Morán y Boy Olmi, con quienes consiguió respectivamente 4.8 y 5.1.