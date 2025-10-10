Otro día perdido: Marianela Núñez confesó su gran vicio y su fanatismo por un famoso periodista
La destacada bailarina estuvo presente este jueves en el programa de Mario Pergolini e hizo y algunas confesiones que sorprendieron al conductor y al público.
Marianela Núñez, destacada bailarina principal del Royal Ballet de Londres, visitó este jueves Otro día perdido y habló de su vida en Londres, sus gustos personales y recuerdos de la adolescencia.
Durante la charla, Núñez admitió con tono culposo su gusto por lo dulce: "En ese sentido, no tengo que estar cuidándome de nada. Me gusta el azúcar. ¡Ay, que horror!. Es ahí donde me cuesta más".
Te Podría Interesar
Laila Roth intervino y comparó los dulces de Londres con los de Argentina: "Lo dulce en Londres, ¿es rico? Pero no hay dulce de leche, el helado no tan bueno como acá, no hay alfajores". A esto, Núñez respondió: "El dulce de leche, que es lo que más me mata, lo compro por Amazon allá. Es mi debilidad. Y también compro el mate cocido. Cuando se me acaba, el mate cocido, lo pido por Amazon, una fortuna, pero lo vale".
El tema de los antojos continuó con la intervención de Mario Pergolini, quien comentó: "Los dulces son tu problema". Núñez lo reconoció y el conductor bromeó sobre los antojos de la bailarina: "Tres de la mañana abrís la heladera y decís 'me hago un panqueque'", causando risas. Núñez agregó divertida: "Y mis gatos mirándome como diciendo 'no'".
Esto fue lo que contó Marianela Núñez en Otro día perdido
El público también pudo conocer un poco más de la vida personal de la artista, como su amor por los gatos. Pergolini le preguntó sobre la cantidad, a lo que Núñez respondió: "Dos gatos. Los amo, Mario". "Mmm, bailarina, gato... me da miedo", aseguró el periodista.
Fue entonces cuando el comunicador recordó lo que le dijo su invitada antes de que iniciara el programa: "Cuando entramos me dijo: 'Me mandaban todos tus programas, los veía todos'. Y dije 'me va a matar esta mujer'". Allí, la bailarina le confesó: “Yo soy re fan tuya. Que no te dé miedo”.
Finalmente, Núñez rememoró cómo su madre grababa todos los programas de CQC en VHS: "Pero era re lindo. Mi mamá me grababa, literalmente, todos los programas de CQC tuyos y me mandaba un VHS". El periodista le pidió que los tirara, y ella le contestó: "Los tengo todos guardaditos, son parte de mi adolescencia".