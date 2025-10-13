Mario Pergolini es sin lugar a dudas uno de los periodistas más exitosos que tiene la televisión y la radio de nuestro país. Tras 15 años ausente, el conductor volvió a la TV con Otro Día Perdido y en las últimas horas reveló una información que tiene que ver con su futuro laboral.

En una entrevista que realizó con Nicolás Occhiato y Martín Garabal, Pergolini dejó en claro que se alejará de la radio: "Ya estoy grande para el streaming, a mí me parece que hay una edad en donde ya en el streaming no hay que estar. Lo estoy diciendo al aire ahora". Además, le preguntó a Occhiato: "Tienen lugar para mí, yo creo que el año que viene no voy a hacer Vorterix".

Video: Mario Pergolini confirmó que se alejará de la radio Mario Pergolini confirmó una fuerte noticia sobre su futuro y dejó en shock a todos: "No voy a estar más" "En vivo ya no voy a estar más, estoy disfrutando, pero el streaming se volvió muy joven y todavía no nación un streaming para gente a la cual yo le puede hablar", comentó en otra parte de la entrevista. También, subrayó que "voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a hacer vivos, no puedo creer que lo estoy diciendo en LUZU".