Mario Pergolini va por todo: la fuerte figura que eligió como invitado para competirle a Telefe

El conductor de Otro Día Perdido Mario Pergolini quiere destronar al canal de la familia en medio del estreno de MasterChef Celebrity.

Mario alista los cañones para luchar contra el canal de la familia.

Mario Pergolini volvió con todo a la televisión argentina luego de estar 15 años ausente. El conductor de Otro Día Perdido fue agarrando cada vez más ritmo y el rating durante las últimas semanas fue muy positivo y quiere seguir por ese camino.

En medio de este éxito, Telefe quiere dar el gran golpe con la final de La Voz Argentina que se transmitirá este lunes en la noche y posteriormente el inicio de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Por eso, desde la producción de El Trece ya eligieron al invitado que tendrá Pergolini.

Se trata nada más ni nada menos que de Antonio Laje, reconocido periodista de A24. Si bien el comunicador no es de dar muchas notas, estará presente en el ciclo conducido por Mario y saldrá al aire a partir de las 22:30.

Mario Pergolini buscará quitarle audiencia a Telefe con un fuerte invitado. Las autoridades están conformes con Otro Día Perdido y en los últimos días, Ángel de Brito confirmó que el conductor renovó por otra temporada más en El Trece y seguirá ligado al canal con el formato.