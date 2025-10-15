Federico Bal realizó una fuerte confesión y dejó en shock a Mario Pergolini: "Mi mamá es mi..."

El artista fue invitado a Otro Día Perdido y allí reveló un dato sobre Carmen Barbieri que sorprendió al conductor.

Federico Bal visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece) y durante la noche hablaron de diferentes temas. En un momento de la charla, el actor decidió realizar una confesión respecto a su madre que dejó atónito al conductor y a todos sus compañeros.

El periodista expresó: "Me imagino que será complicado para una persona con tu poca conducta, con el dinero, estar de viaje todo el tiempo". Fue luego de esto, que Federico Bal contó que "muchas veces le pido plata a mi madre para pagar tarjetas y tengo 36 años, me da mucha vergüenza. Pero volvemos a esto, viste este rostro".

"No, está bien. Pero si es por el rostro, vos y tu mamá vayan al psiquiatra, los dos, porque tienen un problema, se aman", comentó Mario. Fiel a su estilo, el hijo de Carmen fue por más y sorprendió a todos en el piso: "Mi mamá es mi noviecita".

Video: la fuerte confesión de Federico Bal que dejó sin palabras a Mario Pergolini Federico Bal realizó una insólita confesión y dejó en shock a Mario Pergolini: "Mi mamá es mi..." Inmediatamente, Pergolini respiró hondo y suspiró tras la revelación de Fede Bal. Por su lado, Laila Roth expresó que fue demasiado la confesión que realizó. En otra parte de la entrevista, Mario fue muy sincero: "Vos tenés que ir, tengo a mi esposa psicóloga o un hijo psicólogo, podés ir a cualquiera de los dos".