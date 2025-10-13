Federico Bal realizó una fuerte confesión íntima y dejó mudos a todos: "No sabés como..."

El hijo de Carmen Barbieri fue invitado al programa Hay Amor que es conducido por Nacho Elizalde y sus declaraciones provocaron diferentes reacciones.

Federico Bal fue noticia en las últimas semanas luego de que se lo vio a los besos con una conocida cronista de El Nueve de Buenos Aires. El hijo de Carmen Barbieri se caracteriza por ser frontal con sus declaraciones y en las últimas horas una entrevista con Nacho Elizalde no pasó para nada desapercibida.

Se trata del ciclo Hay Amor que lleva adelante el conductor de OLGA, donde hablaron de todo: el amor al trabajo, los vínculos, la sexualidad, el amor por su familia y amigos, su fanatismo. En un momento de la charla, hablaron sobre los comentarios contra él que se publican en las redes.

Es que Federico y Nacho recordaron un viejo posteo en X (ex Twitter) donde él expresó todos los insultos en su contra: "El tuit se volvió como un hit de drogadicto, agresivo, sin talento, pero no sabés cómo chupo la con***". En ese instante, el conductor le preguntó cómo lo hacía y él respondió de manera clara: "Muy bien".

Video: Federico Bal reveló una fuerte intimidad Federico Bal reveló el servicio íntimo que realiza y dejó mudos a todos: "No sabés como..." Además, subrayó que "creo que soy servicio porque es un todo". Estas declaraciones generaron polémica y Yanina Latorre opinó fuertemente en Sálvese Quien Pueda (América TV): "Lo de servicio es una excusa para justificar lo que hace".