Federico Bal realizó una fuerte confesión íntima y dejó mudos a todos: "No sabés como..."

El hijo de Carmen Barbieri fue invitado al programa Hay Amor que es conducido por Nacho Elizalde y sus declaraciones provocaron diferentes reacciones.

El artista sorprendió con sus declaraciones. 

Foto: captura de video YouTube/ HISPA.

Federico Bal fue noticia en las últimas semanas luego de que se lo vio a los besos con una conocida cronista de El Nueve de Buenos Aires. El hijo de Carmen Barbieri se caracteriza por ser frontal con sus declaraciones y en las últimas horas una entrevista con Nacho Elizalde no pasó para nada desapercibida.

Se trata del ciclo Hay Amor que lleva adelante el conductor de OLGA, donde hablaron de todo: el amor al trabajo, los vínculos, la sexualidad, el amor por su familia y amigos, su fanatismo. En un momento de la charla, hablaron sobre los comentarios contra él que se publican en las redes.

Es que Federico y Nacho recordaron un viejo posteo en X (ex Twitter) donde él expresó todos los insultos en su contra: "El tuit se volvió como un hit de drogadicto, agresivo, sin talento, pero no sabés cómo chupo la con***". En ese instante, el conductor le preguntó cómo lo hacía y él respondió de manera clara: "Muy bien".

Video: Federico Bal reveló una fuerte intimidad

Además, subrayó que "creo que soy servicio porque es un todo". Estas declaraciones generaron polémica y Yanina Latorre opinó fuertemente en Sálvese Quien Pueda (América TV): "Lo de servicio es una excusa para justificar lo que hace".

Captura de pantalla 2025-10-13 202455
Yanina Latorre opinó sobre el

Yanina Latorre opinó sobre el "servicio íntimo" de Federico Bal. Foto: captura de video/ América TV.

Luego, comentó que "dicen que baldea muy bien el patio, dicen que es su mayor virtud y ahora entiendo por qué tiene tantas". Esto generó un fuerte debate en el ciclo que lleva adelante, donde en parte hablaron de manera seria y bromearon tras las declaraciones de Fede Bal.

